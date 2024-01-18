Зеленский: на Украине нельзя просто дышать воздухом, ты работаешь или воюешь

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не могут "просто дышать воздухом". Об этом сообщает украинское издание УНИАН. "Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — ответил он на вопрос о мобилизации. Такой "запрет" стал реакцией на то, что многие украинцы призывного возраста покинули страну. Он подчеркнул, что граждане мобилизационного возраста по закону должны находиться на Украине. В декабре 2023 года генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) просил мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование и был отправлен на доработку. Ожидается, новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель. Об этом заявила замминистра обороны страны Наталья Калмыкова.