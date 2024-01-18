Politico: Урсула фон дер Ляйен готовится к переизбранию на второй срок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимается планом реформ Евросоюза, который намерена реализован в случае своего избрания на второй срок. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Politico.

По данным издания, ранее Германия, Франция и Португалия выдвинули предложения по реформированию ЕС до включения в состав объединения Украины, Молдавии и балканских стран.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что получила эти предложения и намерена изложить идеи ЕК Европейскому парламенту и Совету.

Речь может идти о дорожной карте по увязке реформ с расширением Евросоюза. Планируется, что они будут завершены к тому моменту, когда объединение будет готов принять в свой состав Украину, пояснили источники издания.

По их словам, в политическом плане такая дорожная карта поможет убедить страны, в том числе Северной Европы и Балтии, которые выступают за расширение, но скептически относятся к реформам.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС.