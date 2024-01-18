В Киеве под угрозой сноса оказались более 70 храмов канонической УПЦ

Киевсовет рассмотрит проект о проверке законности постройки храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Таким образом, под угрозой сноса оказались более 70 церковных сооружений, передает ТАСС.

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Согласно предложенному проекту, городские власти должны проверить законность постройки храмов на 74 земельных участках. Если комиссия не получит необходимые документов, то здания снесут «за счет лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство».

Автор проекта, депутат от фракции «Голос» Вадим Васильчук, утверждает, на Украине интересы отдельных религиозных организаций «противоречат общественным интересам, несут угрозу общественной и национальной безопасности»

По его мнению, принятие и реализация проекта даст возможность для «утверждения согласия и мира на религиозной почве, межконфессионального диалога и единства в обществе».