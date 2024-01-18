В США заявили о провале усилий Запада по сохранению глобального морского порядка

Усилия Запада по сохранению глобального морского порядка провалились, мало стран присоединились к операции США в Красном море. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

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«Усилия Запада по сохранению глобального морского порядка не увенчались успехом… Кажется, ничего не работает», - констатирует издание.

Иллюстрируя тезис, газета обращает внимание на ряд факторов, которые говорят о провале Западе в сфере «глобального морского порядка». Например, у берегов Филиппин китайские суда «натыкаются» на филиппинские суда снабжения и используют против них водометы, а Китай развивает собственную флотилию.

Кроме того, по данным издания, за последние три года Иран атаковал около двух десятков торговых судов в Ормузском проливе.

По оценке газеты, «прискорбно, что так мало стран присоединились к Prosperity Guardian (операция США в Красном море против хуситов «Страж процветания» - прим. ред.).