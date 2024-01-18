Обзор иноСМИ: «огрызок» Украины и как хуситы оставляют Запад без СПГ

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«Мнение о телефонном разговоре Путина и Моди»

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В мире возобновилось соперничество великих держав. На глобальную политику влияют конфликты на Украине и в секторе Газа, а также усилившаяся борьба США и Китая на экономическом, технологическом и стратегическом фронтах. При этом недавние события показали, что Индии удается взаимодействовать с самыми разными партнерами, которые часто не в ладах друг с другом, пишет The Indian Express.

Неприсоединение Индии во время холодной войны определялось ее заявлением о равноудаленности от двух блоков. В своем нынешнем «многоприсоединении» страна руководствуется национальными интересами. На этой неделе премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив «особое и привилегированное стратегическое партнерство» двух стран, украинский кризис и дальнейшее углубление двусторонних связей. В начале украинского кризиса США оказывали серьезное давление на Индию, чтобы страна заняла более жесткую позицию в отношении России. То, что Индии удалось сохранить сотрудничество с РФ, несмотря на рост партнерства с США и Европой, имеет большое значение. Не менее важно упомянуть основное условие, позволившее Нью-Дели маневрировать на мировой арене, - это продолжающийся экономический подъем Индии.

«Конфликт в Красном море подрывает поставки СПГ в Европу»

Красное море - один из основных путей поставок топлива, особенно катарского сжиженного природного газа (СПГ), в западные страны. Маршрут из Красного моря в Средиземное с использованием Суэцкого канала - наиболее экономичный, отмечает турецкое агентство Anadolu. По маршруту Красное море-Суэцкий канал каждый месяц проходило от 30 до 40 партий СПГ.

Нападения хуситов на суда, связанные с Израилем, вынуждают многие судоходные компании отказываться от использования этого маршрута. В начале этой недели как минимум три судна с катарским СПГ совершили незапланированную остановку у берегов Омана. По словам аналитика рынка СПГ Алекса Фроули, если Катар будет отправлять СПГ в Европу, огибая Африку, время танкеров в пути может увеличиться более чем вдвое. Судну с СПГ, отправляющемуся из Катара, потребуется около 29 дней, чтобы добраться до Турции и Европы, вместо 12 дней через Суэцкий канал. В итоге Катару придется найти больше кораблей, что означает увеличение затрат и рост цен на СПГ.

Британский историк предупредил о решающем прорыве России

Во время Всемирного экономического форума в Давосе британский историк Нил Фергюсон рассказал Die Welt о перспективе победы России на Украине. По мнению Фергюсона, велика вероятность, что в 2024 году Москва совершит решающий прорыв. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона ВСУ становится все слабее, также украинской армии не хватает артиллерии и солдат.

Историк предупредил, что после победы России от Украины останется лишь «огрызок». Киев в таком состоянии не сможет добиться экономического успеха и привлечь инвестиции. Фергюсон заявил, что в такой ситуации Европа должна «пробудиться», развивать стратегическую автономию и вооружаться, не рассчитывая на поддержку США.

NBC News: дети в Газе стоят в очередях за едой по восемь часов

Телеканал NBC News рассказал о тяжелом ударе, который война в секторе Газа наносит по палестинским детям. В сюжете канала показали 13-летнего мальчика Мухаммеда Аль-Яджи, которому приходится заботиться о семерых братьях и сестрах после гибели их родителей. Вся семья Мухаммеда живет в палатке в лагере беженцев, все что у них есть - одежда и одеяла.

Каждое утро старшему брату приходится собирать хворост, разводить костер и готовить еду. Иногда дети стоят в очереди за едой - на это уходит до восьми часов. Самая младшая сестра Мухаммеда - младенец, он пытается кормить ее молочной смесью. Мухаммед мечтает, чтобы война закончилась и он мог вернуться в школу к своим друзьям.

«Добро пожаловать в будущее: Путин против Трампа»

Решивший вернуться в Белый дом Дональд Трамп обещал остановить конфликт на Украине «за 24 часа», заключив некое соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет датский таблоид Jyllands-Posten, это не исключено - как не исключено «ни их роковое соперничество, ни тесное партнерство, ни холодная война».