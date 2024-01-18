Politico: Шольц из страха победы ВС России призвал ЕС увеличить помощь ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине, пишет Politico. RT на русском
В газете утверждается, что победа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на праймериз в Айове накануне сделала более реальным предположение, что «Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом США». Газета.Ru
Авторы статьи считают, что самым большим вызовом для ЕС со времен холодной войны может стать перспектива финансировать и вооружать Украину без США. По мнению журналистов, такой исход рискует обнажить политические линии разлома в ЕС. Российская газета
Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры стран Евросоюза активизировались и внесли больший вклад в победу над Россией. «Начав закручивать дипломатические гайки, Шольц добивается того, чтобы другие страны ЕС перечислили оружие, которое они отправляют на фронт, что выглядит как попытка опозорить и опозорить своих коллег перед саммитом Европейского совета 1 февраля», — говорится в публикации. Lenta.ru