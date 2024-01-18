Politico: Шольц из страха победы ВС России призвал ЕС увеличить помощь ВСУ

В газете утверждается, что победа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на праймериз в Айове накануне сделала более реальным предположение, что «Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом США». Газета.Ru

Авторы статьи считают, что самым большим вызовом для ЕС со времен холодной войны может стать перспектива финансировать и вооружать Украину без США. По мнению журналистов, такой исход рискует обнажить политические линии разлома в ЕС. Российская газета