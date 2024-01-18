Исследование: кризисы разделили ЕС на пять «племен»

Европейских избирателей разделили на пять основных «племен»: каждое из них в первую очередь обеспокоено одним из пяти кризисов — изменением климата, глобальными экономическими потрясениями, иммиграцией, пандемией и украинским кризисом. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на исследование, опубликованное Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

Исследование ECFR предсказывает столкновение на июньских выборах в ЕС между теми, кто больше всего обеспокоен исчезновением человеческой жизни из-за изменения климата, и теми, кто опасается «исчезновения своей национальной принадлежности» и «культурной идентичности» из-за мигрантов.

Видео дня

Жители Европы моложе 29 лет чаще всего ссылались на изменение климата, а представители старшего поколения — на иммиграцию. Европейцы старше 70 лет наиболее обеспокоены украинским кризисом, что, возможно, отражает их опыт холодной войны.

Результаты исследования основаны на опросах, проведенных в 11 европейских странах. Эти страны включают девять государств, на которые приходится 75 процентов населения ЕС. Участников опросов спрашивали, какой из пяти кризисов, по их мнению, окажет наибольшее влияние на их будущее.

Старший научный сотрудник ECFR Павел Зерка рассказал, что избиратели, наиболее обеспокоенные изменением климата и иммиграцией, скорее всего, будут «доминировать в дебатах» на выборах в ЕС в июне, поскольку они наиболее мобилизованы.

Те, кто считает иммиграцию главной проблемой склонны голосовать за крайне правые или антиевропейские партии», такие как немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ) или французское «Национальное объединение». Те, кто больше всего обеспокоен изменением климата, с большей вероятностью проголосуют за зеленые или левые партии, наиболее проевропейские. Первое «племя» избирателей наиболее широко представлено в Германии, второе — во Франции и в Дании.

«Между ними существует очень сильная обратная связь. Чем больше АдГ или Марин Ле Пен говорят об опасностях иммиграции, тем больше проевропейская часть электората мобилизуется, чтобы остановить этот дискурс», — подчеркнул Зерка.

Украинский кризис больше всего беспокоит избирателей в Восточной Европе — особенно в Эстонии и Польше.

Выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. Количество мандатов для каждой страны определяется численностью ее населения (минимум — шесть, максимум — 96), больше всего их у Германии.