В Венгрии заявили о превращении в ЕС в «империю крайних либералов»

Депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи назвал неприемлемым возможное лишение страны права голоса в Совете Евросоюза из-за блокировки выделения Украине 50 млрд евро. Как сообщает газета «Известия», он заявил, что ЕС превращается в «диктаторскую империю крайних либералов».

По его словам, возможное лишение страны права голоса является абсолютно неприемлемым, а рассмотрение подобных резолюций он назвал отказом демократических основ союза.

«Тем самым Брюссель уже даже не скрывает тот факт, что он попирает демократию, а Евросоюз превращается в диктаторскую империю крайних либералов, обслуживающих интересы международных финансовых кругов», — заявил Тороцкаи.

Депутат отметил, что если Венгрию лишат права голоса, то парламент будет настаивать на отказе от ежегодного взноса в бюджет ЕС, на что идут миллиарды форинтов налогоплательщиков.