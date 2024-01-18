Китай готов помочь разрядить напряженность между Пакистаном и Ираном

"Китай хотел бы предложить Пакистану и Ирану, чтобы он сыграл конструктивную роль в урегулировании разногласий между Исламабадом и Тегераном", - приводит телеканал слова дипломата.



"Пакистан и Иран являются крупнейшими странами региона и мусульманского мира, поэтому Китай надеется, что разногласия между ними могут быть устранены путем переговоров и другими мирными способами", - добавил генконсул, отвечая на вопрос о последствиях ракетного удара по Белуджистану.