Спикер Палаты представителей назвал условия разблокировки помощи Украине

Конгресс США признает важность помощи Украине, однако ждет от администрации изложения стратегии действий и усиления контроля над деньгами. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, отказавшись пообещать разблокировку помощь Украине, пишет РИА Новости.

Сейчас в Вашингтоне признают, что денег на поддержку Киева оружием у США больше нет. В частности, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, дальнейшее финансирование Киева полностью зависит от Конгресса.

Белый дом активно пытается убедить Конгресс одобрить новые пакеты помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе.

«Посмотрим», — заявил Майк Джонсон, отвечая на вопрос, будет ли финансирование в итоге одобрено.

При этом он отметил, что понимает важность этого вопроса и «угрозу, которую представляет Владимир Путин для миропорядка».

«Но мы обязаны быть надежными хранителями долларов налогоплательщиков. И я говорю, что статус-кво тут неприемлем. (…) Мы не можем тратить миллиарды долларов, не артикулировав ясную стратегию (…) Какова конечная цель, какой результат мы стараемся получить, как обеспечить подотчетность драгоценных долларов американских налогоплательщиков?» — заявил Джонсон.