Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине

Украина за несколько дней тратит столько снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сколько Франция производит за целый год. Такое заявление сделал глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен, передает РИА Новости .

Он указал, что Вооруженные силы Украины каждый день выпускают по 5-8 тысяч снарядов этого калибра. Франция при этом выпускает примерно 20 тысяч штук в год. Следовательно, такое число снарядов Киев, не сбиваясь с темпа, потратит в течение трех-четырех дней.