Министр обороны Украины отменил визит во Францию

Министр обороны Украины Умеров «по соображениям безопасности» отменил визит во Францию
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров «по соображениям безопасности» отменил свой визит во Францию. Об этом, ссылаясь на французское военное ведомство, сообщает Agence France-Presse (AFP).
По данным агентства, Умеров отменил запланированный на 18 января визит во Францию «по соображениям безопасности».
Ранее было известно, что Умеров и министр обороны Франции Себастьян Лекорню должны были встретиться в Париже и дать старт конференции по запуску «Артиллерийской коалиции», являющейся одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG). Кроме того, министры должны были посетить французские промышленные предприятия.
В связи с отменой визита глава министерства обороны Украины запустит «Артиллерийскую конференцию» с помощью видеосвязи.
До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения и потребности украинской армии.