На Украине объяснили отмену визита Умерова во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил поездку во Францию на конференцию по запуску "Артиллерийской коалиции", в связи с тем, что принимал участие в Ставке главнокомандующего. Об этом сообщает военное ведомство страны.

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В заявлении отмечается, что на мероприятии в Париже ведомство представляла делегация во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.

"Об участии министра обороны было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что вчера министр обороны участвовал в ставке Верховного главнокомандующего", - пояснили в ведомстве.

До этого Agence France-Presse сообщало, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров "по соображениям безопасности" отменил свой визит во Францию.