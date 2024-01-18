На Украине объяснили отмену визита Умерова во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил поездку во Францию на конференцию по запуску "Артиллерийской коалиции", в связи с тем, что принимал участие в Ставке главнокомандующего. Об этом сообщает военное ведомство страны.
В заявлении отмечается, что на мероприятии в Париже ведомство представляла делегация во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.
"Об участии министра обороны было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что вчера министр обороны участвовал в ставке Верховного главнокомандующего", - пояснили в ведомстве.
До этого Agence France-Presse сообщало, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров "по соображениям безопасности" отменил свой визит во Францию.
Ранее стало известно, что Умеров и министр обороны Франции Себастьян Лекорню должны были встретиться в Париже и дать старт конференции по запуску "Артиллерийской коалиции", являющейся одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG). Кроме того, министры должны были посетить французские промышленные предприятия.