Швейцарский депутат потребовал пригласить Путина в страну

Власти Швейцарии после визита в страну президента Украины Владимира Зеленского должны пригласить российского лидера Владимира Путина, таким образом подтвердив свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил в интервью газете 20 Minuten депутат Национального совета Швейцарии от партии SVP Рино Бюхель. По его мнению, приезд киевского руководителя нарушил вековые принципы невмешательства.

Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн, — сказал Бюхель.

По мнению депутата, дипломатическое урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Москвы. Переговоры по поводу «формулы мира» в Давосе он назвал «абсурдными».

Владимир Зеленский в понедельник, 15 января, встретился с депутатами швейцарского парламента в Берне. При этом фракция SVP объявила ему бойкот. Также в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд украинский лидер высказал просьбу об организации мирного саммита. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.