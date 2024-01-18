На Украине обвинили Зеленского в растрате госбюджета

Как утверждает политик, с 2012 года украинский лидер и его приближенные вывели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от бизнесмена Игоря Коломойского. Кроме того, добавил он, в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом приобретал недвижимость за границей на средства из госбюджета.