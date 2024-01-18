Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине

Финляндия рассматривает себя в качестве посредника в установлении мира на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб в эфире общественного вещателя Yle, передает РИА Новости.

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«Финляндия выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год… В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира», — сказал он.

Стубб подчеркнул, что у него с Москвой хорошие отношения, в том числе и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он также утверждает, что для установления мира потребуются прежде всего международные мандаты, а не двусторонние отношения.

По его словам, Финляндия не должна разрывать отношения с Китаем, хотя в данный момент власти КНР противостоят США. Стубб также выразил уверенность в том, что обязанность будущего президента Финляндии — ладить со всеми лидерами США, в том числе с Дональдом Трампом.

Политик также выразил мнение по поводу действий Финляндии на Ближнем Востоке. Он считает правильным и целесообразным оказывать местным гуманитарную помощь, при необходимости следует послать туда миротворческие войска и принять участие в переговорах о создании двух государств.