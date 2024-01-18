Ситуация на Украине меняется в худшую сторону, заявили в сенате

Ситуация на фронте меняется в худшую для Украины сторону, и без финансовой помощи от США положение дел может необратимо измениться. Такое заявление сделал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

«Целью здесь является дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему. Если мы быстро не доставим им помощи, то все может необратимо измениться», — сказал он.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон и прочие лидеры конгресса должны встретиться с лидером США в Белом Доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер доложила, что встреча будет посвящена запросу президента о выделении бюджетного финансирования в 2024 финансовом году. Эти средства прежде всего планируется направить для оказания помощи Израилю в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, и Украине для противостояния России.

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ожидает решения вопроса с согласованием членами конгресса новой помощи для Киева в ближайшие недели.