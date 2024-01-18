В ООН считают, что взаимоприемлемое решение кипрской проблемы еще возможно

Взаимоприемлемое решение кипрской проблемы, несмотря на различия в позициях греческой и турецкой сторон, еще возможно. Об этом заявил журналистам в Нью-Йорке спецпредставитель генсека ООН на Кипре Колин Стюарт. Он одновременно является главой контингента Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

"Я могу с уверенностью сказать, что ООН считает возможным найти взаимоприемлемое решение кипрской проблемы", - сказал Стюарт, чьи слова приводят местные СМИ. "Мы не сдались по прошествии десятилетий, в марте мы отмечаем 60-летие нашего присутствия на Кипре, что является печальным юбилеем, и это напоминание о том, что решение проблемы затянулось", - продолжил он.

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По словам Стюарта, "потенциал [для урегулирования] существует", именно поэтому генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил назначить своего личного посланника по Кипру. "И ее работа, я думаю, будет заключаться в том, чтобы попытаться продвинуться вперед", - добавил спецпредставитель генсека.

На прошлой неделе президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что 2024 год должен стать годом решения проблемы разделенного острова и его воссоединения. Большие надежды на решение проблемы он связывает с бывшей главой МИД Колумбии (2010-2018) Марией Анхелой Ольгин Куэльяр, которая недавно была назначена личным посланником генсека ООН по кипрскому вопросу. Ее задача - изучить перспективы возобновления прерванных в 2017 году переговоров по кипрскому вопросу между греческой и турецкой общинами. Ожидается, что до конца января она посетит остров и проведет встречи со всеми заинтересованными сторонами.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов Эрсин Татар до последнего настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).