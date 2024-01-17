Белый дом: прекращение поставок США оружия ВСУ влияет на решения других стран
Прекращение поставок со стороны США оружия Украине повлияет на решение других стран, которые могут последовать примеру Вашингтона. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По его словам, в США «ожидают, что некоторые страны будут принимать сигналы» от Вашингтона.
«Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — добавил Кирби.
Он отметил, что на фоне отсутствия помощи со стороны США ВСУ приближаются к истощению запасов некоторых вооружений. В связи с этим Вашингтон 17 января в очередной раз попытается убедить лидеров конгресса выделить дополнительны средства на военные поставки в Киеву.
Напомним, что Белый дом последние месяцы активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новые пакеты помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе.