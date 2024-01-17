На Украине сообщили о взрывах в Павлограде
В днепропетровском Павлограде прозвучали взрывы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на украинское СМИ.
В издании отметили, что там находится аэродром «Майское». Других подробностей произошедшего не приводится.
Ранее также сообщалось о взрывах в Сумской области, Днепре и Одессе.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.
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