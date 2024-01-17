На Украине сообщили о взрывах в Павлограде

В днепропетровском Павлограде прозвучали взрывы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на украинское СМИ.

В издании отметили, что там находится аэродром «Майское». Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее также сообщалось о взрывах в Сумской области, Днепре и Одессе.