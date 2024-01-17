Финляндия намеревается еще сильнее «отгородиться» от России

На российско-финской границе могут появиться дополнительные заграждения, пишет «Прайм» со ссылкой на пограничную службу республики.

В ведомстве отметили, что с высокой долей вероятности на восточной границе будут возведены дополнительные временные заграждения, предназначенные для предотвращения незаконного проникновения мигрантов.

Заграждения будут построены только на ряде участков, уточнили в погранслужбе. Протяженность границы составляет 1300 км, закрыть ее полностью не представляется возможным.

Точное местоположение защитных заграждений, особенности их конструкции не будут раскрыты из соображений безопасности, заметили в ведомстве.

Стоимость строительства по предварительным данным составляет порядка 380 млн евро, оно будет вестись с 2024 по 2026 год. Общая длина забора составит около 200 км.