В США прокомментировали предупреждение Путина по Украине

Соединенные Штаты могут ввести войска на Украину, с тем, чтобы спасти ситуацию, предположил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он добавил, что если так будет продолжаться, то государственность Украины окажется под вопросом.

Ученый отметил, что Украина постепенно превращается в «дисфункциональное государство-изгоя». По его словам, Соединенные Штаты будут вынуждены как-то отреагировать на происходящее в стране, в особенности, в том случае, если эксперты поймут, что ВСУ разваливаются.

«Есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию», — отметил Миршаймер.