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В США прокомментировали предупреждение Путина по Украине

Соединенные Штаты могут ввести войска на Украину, с тем, чтобы спасти ситуацию, предположил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер. Об этом пишет РИА «Новости».

В США прокомментировали предупреждение Путина по Украине
© globallookpress.com

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он добавил, что если так будет продолжаться, то государственность Украины окажется под вопросом.

Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ

Ученый отметил, что Украина постепенно превращается в «дисфункциональное государство-изгоя». По его словам, Соединенные Штаты будут вынуждены как-то отреагировать на происходящее в стране, в особенности, в том случае, если эксперты поймут, что ВСУ разваливаются.

«Есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию», — отметил Миршаймер.

Политолог предположил также, что в дальнейшем российские военные могут взять под свой контроль Одессу и Харьков.

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