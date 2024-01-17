В Эстонии нашли способ переломить ситуацию в пользу Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины превзойти Россию по расходам с тем, чтобы одержать победу в конфликте. Об этом пишет Bloomberg.

По ее мнению, Киев еще может одержать верх в конфликте. Она добавила, что это произойдет в том случае, если союзники вложат значительные средства в помощь Украине.

Каллас пояснила, что каждый член группы Рамштайн, в которую входят свыше 50 стран, должен направлять украинской стороне порядка 0,25% своего валового внутреннего продукта.

По ее оценке, это позволит собрать как минимум 120 млрд евро, с тем, чтобы склонить чашу весов на сторону Киева. Премьер добавила, что амбициозный план Эстонии станет устойчивым источником финансирования для Украины.