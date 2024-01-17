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Макрон прокомментировал удары Ирана по Иракскому Курдистану

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои «глубокие соболезнования» премьер-министру Иракского Курдистана Масруру Барзани в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль. Об этом пишет иракское агентство Shafaq news.

Макрон прокомментировал удары Ирана по Иракскому Курдистану
© globallookpress.com

Иран в ночь на вторник, 16 января, нанес ракетные удары по объектам в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), а также в провинции Идлиб. В Тегеране отметили, что ракетному обстрелу подверглись «шпионские центры» и места скопления террористов.

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По данным агентства, Макрон встретился с Барзани на полях форума в Давосе. Стороны в ходе встречи обсуждали положение дел на Ближнем Востоке и атаки Ирана на Эрбиль.

По мнению политиков, нападения представляют реальную угрозу для региона и представляют собой явное и явное нарушение суверенитета Ирака и Курдистана.

Макрон и Барзани согласились с «необходимостью поддержания безопасности и стабильности в регионе». Глава Франции также выразил глубокие соболезнования премьер-министру, подтвердил полную поддержку Иракского Курдистана.

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