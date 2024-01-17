Карлу III проведут медицинскую процедуру
Королю Великобритании Карлу III проведут медицинскую процедуру на следующей неделе, он временно перестанет исполнять публичные обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
По данным агентства, лечение короля связано с увеличением простаты.
«Новообразование у Его Величества — доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры. Его публичные обязанности отложат на короткий период времени, чтобы он мог восстановиться», — отметили в Букингемском дворце.
Напомним, что Карлу III в 2023 году исполнилось 75 лет. Он взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.
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