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В Германии рассказали о последствиях поддержки Украины

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что экономика страны недополучает средства из-за расходов на военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление министр сделал во время своего выступления перед парламентом. По словам Хабека, поддержка Украины безвозвратно забирает деньги из экономики Германии.

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«Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — заявил он.

Ранее Роберт Хабек заявил, что проблемой экономического положения Евросоюза является высокомерие.

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