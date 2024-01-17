Президент Аргентины заявил, что Запад в опасности

Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы», заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

«Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма, <…> отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов», – заявил аргентинский лидер в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС .

По словам Милея, после принятия Аргентиной коллективистской модели страна потеряла статус мировой державы и опустилась на 140 место в рейтинге, а аргентинцы начали беднеть. Он также назвал социализм «обедняющим явлением, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей».