В Польше оценили усталость мира от Украины

Президент Польши Анджей Дуда назвал усталость Запада от конфликта на Украине опасным явлением, с которым необходимо бороться. Заявление политика, сделанное на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, приводит PAP.

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В ходе дискуссии Дуда призвал международное сообщество не прекращать поддержку Украины. Он также подчеркнул, что поляки лучше других понимают необходимость помощи Украине.

«Усталость от военного конфликта — чрезвычайно опасное явление, которое мы должны предотвратить», — заявил польский лидер. Он также призвал к укреплению сотрудничества стран Европейского союза (ЕС) в сфере оборонной промышленности, в частности, в производстве боеприпасов.