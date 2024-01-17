В ЕС призвали готовиться к отказу Трампа от Европы

Вице-президент Европарламента Катарина Барли (СДПГ) призвала Евросоюз к более тесному военному сотрудничеству на случай, если Дональд Трамп снова станет президентом США и «бросит Европу». Об этом сообщает regionalHeute.de.

По словам Барли, первый срок Трампа у власти показал Европе, что ей необходимо стать более стратегически независимой.

«Если Трамп бросит Европу, ЕС должен быть в состоянии действовать», - заявила Барли.

Она назвала целью ЕС увеличение объема совместных закупок и производства военной продукции. Евросоюзу придется стать «более самодостаточным с точки зрения политики безопасности», считает вице-президент Европарламента.

Источники Reuters среди чиновников и дипломатов ЕС ранее заявили, что в случае победы Трамп внесет радикальные изменения в позицию США по самым разным вопросам - от украинского кризиса до торговли с Китаем.