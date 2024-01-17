В ЕС упрекнули Германию за одностороннее обещание помощи Украине

Еврокомиссар осудил этот шаг, поскольку он не пройдет через многосторонние механизмы ЕС. «Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку. Она, в частности, пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — добавил еврочиновник. Lenta.ru