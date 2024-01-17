В ЕС упрекнули Германию за одностороннее обещание помощи Украине

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскритиковал Германию одностороннее обещание помощи Украине в размере $ 7,6 млрд. Газета.Ru
Еврокомиссар осудил этот шаг, поскольку он не пройдет через многосторонние механизмы ЕС. «Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку. Она, в частности, пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — добавил еврочиновник. Lenta.ru
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о выделении Украине свыше семи миллиардов евро после разговора с американским коллегой Джо Байденом. Российская газета