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СМИ рассказали о массовом уходе российских компаний с Кипра

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Газета «Филелефтерос» рассказала, что Кипр покинули уже более десяти крупных российских компаний. По данным издания, компании переводят либо в Россию (в специальный административный район), либо в соседние страны, к примеру, в Казахстан.

По данным «Филелефтерос», покинуть Кипр планируют TCS Group, группа, в которую входит Тинькофф Банк, девелопер Etalon Group, компания Fix Price и интернет-магазин Ozon. До начала украинского кризиса российские резиденты обеспечивали Кипру 162 миллиарда долларов прямых инвестиций, отмечает издание. Массовый уход российских компаний газета объяснила борьбой Кипра с обходом санкций.

Неудача Никки Хейли в Айове

Консервативный сатирический сайт The Babylon Bee высмеял неудачное выступление на праймериз в Айове Никки Хейли, претендующей на выдвижение в президенты от Республиканской партии. Портал предположил, что под влиянием слабых результатов Хейли могла бы отдать «приказ о бомбардировке Айовы».

По версии The Babylon Bee, для Хейли «может быть только одно решение проблемы - бомбардировки». Данные опросов «побудили ее предпринять ответные атаки на избирателей, которые ее презирают». На кокусах (вид праймериз, предварительные выборы кандидатов) в Айове уверенную победу одержал экс-президент США Дональд Трамп, набравший более 50 процентов голосов. Хейли получила около 19 процентов.

К министру обороны США вызывали скорую без мигалок и сирен

Скорую помощь, которую вызвали главе Пентагона Ллойду Остину в начале января, просили приехать, не привлекая внимания, - без сирены и мигалок. Об этом сообщает ABC News.

В начале января Остин попал в больницу с осложнениями после простатэктомии. Детали его заболевания не раскрывались и о проблемах со здоровьем Остина сначала не было известно почти никому. Министра после этого начали обвинять в сокрытии важной информации. В распоряжение ABC News попала запись звонка в службу 911, который сделал федеральный служащий, работающий на Остина. Он попросил оператора, чтобы скорая помощь «вела себя осторожно». Как отмечает ABC News, согласно местному законодательству, машины скорой помощи обязаны включать сирены и мигалки на главных дорогах, но на второстепенных это не требуется.

«Будет ли война России и НАТО? У Европы есть пять лет в запасе»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к росту военного потенциала России, способному стать серьезной угрозой восточному флангу НАТО, включая границу Эстонии. Об этом рассказала Wirtualna Polska.

Каллас подчеркнула, что эти оценки основаны на анализе эстонской разведки. Она добавила, что сроки роста военного потенциала России во многом зависит от того, удастся ли ЕС сохранить единую поддержку Украины. Эстонский премьер выразила обеспокоенность по поводу стратегии России, которая, по ее мнению, направлена на накопление ресурсов и сил. Каллас заявила, что Москва считает Эстонию одной из самых беззащитных частей НАТО, поэтому именно здесь может начаться потенциальный конфликт. Премьер признала, что сохранять единство НАТО становится все труднее, а некоторые западные страны демонстрируют признаки усталости от украинского кризиса.

«Новая эпоха Луны»

На протяжении тысячелетий Луна вдохновляла людей издалека, но оставалась недосягаемой. Все изменилось 13 сентября 1959 года, когда советская станция «Луна-2» первой в мире достигла поверхности Луны. Этот решающий момент ознаменовал начало усилий человечества по исследованию Луны, теперь некоторые ученые предполагают, что это было также началом новой эпохи - лунного антропоцена, рассказал CNN.