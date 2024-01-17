Здание с проукраинскими лозунгами забросали камнями в Германии

В немецком Лейпциге неизвестные забросали камнями здание культурно-досугового социального центра Anker, на котором были размещены лозунги в поддержку Украины. Об этом сообщает Bild.

Центр открыли еще в 1873 году как место для проведения балов и концертов. В последнее время на бегущей строке над входом красовался лозунг в поддержку Украины в цветах ее флага с призывом «остановить Путина».

Вечером в пятницу, 12 января, стеклянный фасад здания забросали камнями. В это время внутри находились сотрудники центра, однако никто из них не пострадал. Повреждения получили три окна и две двери — ущерб оценивается в 15 тысяч евро (более 1,4 млн рублей).