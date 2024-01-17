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Здание с проукраинскими лозунгами забросали камнями в Германии

В немецком Лейпциге неизвестные забросали камнями здание культурно-досугового социального центра Anker, на котором были размещены лозунги в поддержку Украины. Об этом сообщает Bild.

Здание с проукраинскими лозунгами забросали камнями в Германии
© globallookpress.com

Центр открыли еще в 1873 году как место для проведения балов и концертов. В последнее время на бегущей строке над входом красовался лозунг в поддержку Украины в цветах ее флага с призывом «остановить Путина».

Вечером в пятницу, 12 января, стеклянный фасад здания забросали камнями. В это время внутри находились сотрудники центра, однако никто из них не пострадал. Повреждения получили три окна и две двери — ущерб оценивается в 15 тысяч евро (более 1,4 млн рублей).

Источник в полиции рассказал изданию, что личность преступников установить пока не удалось. Их мотив пока также неизвестен. Правоохранители не исключают политические причины, хотя на данный момент «доказательств этому нет». Расследование инцидента продолжается.

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