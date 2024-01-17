FT: в ЕС призвали решить проблему нехватки рабочей силы за счет Украины

Глава Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэль Шпинделеггер призвал решить проблему нехватки рабочей силы в Европейском союзе за счет беженцев с Украины . RT на русском

«Если вы посмотрите на Германию, Австрию, Нидерланды, то увидите потребность в рабочей силе, внутри стран не хватает людей для работы в компаниях», — отметил он. ТАСС

Ранее депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон призвал Европейский союз выдать Киеву украинских мужчин для их мобилизации на родине. «В Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — отметил Мадисон. Ura.Ru