Еврокомиссия заявила о проверке законодательства Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале проверки законодательства Украины на предмет соответствия европейскому в рамках процесса вступления страны в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС.

По итогам саммита, прошедшего 14 декабря 2023 года, лидеры ЕС утвердили решение начать переговоры с Украиной о вступлении в объединение.

«Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров», — заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Урсула фон дер Ляйен.

Она особо подчеркнула, что необходимо «следовать политическому решению», которое было принято в Евросовете.