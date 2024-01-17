Названы предположительные сроки согласования в ЕС помощи Украине

В Евросоюзе уверены, что смогут согласовать помощь Киеву «в ближайшие пару недель», сообщило Politico со ссылкой на источники. Это может произойти, несмотря на возражения со стороны Венгрии, отмечает издание.

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Весьма маловероятно, что страны ЕС примут решение, которое даст Венгрии возможность постоянно шантажировать (объединение), — сообщает газета.

По мнению источников издания, нельзя допустить того, что странам-участникам придется собираться через 12 месяцев снова и единогласно решать, продлевают ли они финансирование Украины. Как указали дипломаты, если Будапешт снова наложит вето на помощь Киеву, ЕС может прибегнуть к временному лишению Венгрии права голоса в Европейском совете.

В середине декабря венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделения Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. При этом он подчеркнул, что членство Украины в сообществе остается «красной линией».