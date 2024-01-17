Опрос показал, как финны относятся к России

Отношение к России подавляющего большинства граждан Финляндии, которые приняли участие в опросе Аналитического центра деловой жизни EVA, является негативным. Об этом сообщает Yle.

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Доля таких респондентов составила 94 процента. При этом более 70 процентов опрошенных заявили о негативном отношении к таким странам, как Турция и Китай.

Также исследование показало, что для 74 процентов финнов Соединенные Штаты — ключевой защитник западных ценностей в мире и важный партнер для Финляндии. При этом возможная победа Дональда Трампа в президентских выборах пугает 69 процентов опрошенных.

Центр опросил 2000 граждан в возрасте от 18 до 79 лет.