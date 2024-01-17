Опрос показал, как финны относятся к России
Отношение к России подавляющего большинства граждан Финляндии, которые приняли участие в опросе Аналитического центра деловой жизни EVA, является негативным. Об этом сообщает Yle.
Доля таких респондентов составила 94 процента. При этом более 70 процентов опрошенных заявили о негативном отношении к таким странам, как Турция и Китай.
Также исследование показало, что для 74 процентов финнов Соединенные Штаты — ключевой защитник западных ценностей в мире и важный партнер для Финляндии. При этом возможная победа Дональда Трампа в президентских выборах пугает 69 процентов опрошенных.
Центр опросил 2000 граждан в возрасте от 18 до 79 лет.
Ранее премьер-министр Суоми Петтери Орпо заявил о планах властей Финляндии обеспечивать безопасность на границе с Россией и готовности страны принять дополнительные меры в случае необходимости.