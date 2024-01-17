Шведский журналист рассказал о запугивании «российской угрозой»

Автор шведской газеты Dagens Nyheter Йохан Кронеман заявил, что власти Швеции и лояльные им СМИ запугивают шведов судьбой Украины. По его словам, при этом никто не хочет отвечать на вопрос, связана ли «возросшая угроза» с решением Швеции вступить в НАТО.

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В начале 2024 года главнокомандующий шведской армии Микаэль Бюден в эфире телеканала TV4 призвал граждан страны быть готовыми к возможной войне. По словам военного, его беспокоит, что перестройка гражданской обороны в Швеции идет недостаточно быстро.

Как отметил Кронеман, эксперт государственного шведского телеканала SVT затем Матс Кнутсон повторил послание главнокомандующего, заявив, что Россия еще долго будет оставаться угрозой для Швеции.

«То, что происходит на Украине, может случиться и здесь», — заявил Кнутсон.

При этом ни власти, ни СМИ не ответили на вопросы, связана ли ситуация с вступлением Швеции в НАТО и появились ли какие-либо новые заявления со стороны Москвы.

«И есть ли достоверные данные о том, что у России есть военные ресурсы и промышленный потенциал, чтобы ворваться в Молдову, захватить Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, прежде чем наступит очередь Финляндии и Швеции?» — отметил Кронеман.