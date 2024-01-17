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Украинский канал показал карту с Крымом в составе России

Украинский телеканал «Мы — Украина» показал в своем сюжете карту, на которой Крым обозначен как российская территория. Внимание на это обратили украинские СМИ.

Украинский канал показал карту с Крымом в составе России
© Unsplash

Карту использовали в сюжете, посвященном коммунальным авариям в РФ.

Позже представители канала заявили, что карту с российским Крымом дали в эфир случайно, и пообещали «наказать виновных».

«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — подчеркнули представители канала.

Карту с Крымом в составе РФ ранее опубликовали в англоязычном аккаунте Европарламента в соцсети X. После критики авторы аккаунта удалили пост и переопубликовали его с украинской версией карты.

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В Госдуме заявили, что публикация первого варианта карты стала «торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам все труднее утаить».

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