Республика Корея ввела санкции за контрабанду нефти в КНДР

Правительство Республики Корея ввело самостоятельные санкции против 11 судов, 3 юридических и 2 физических лиц за участие в торговле нефтью и другими товарами с КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"Северная Корея развивала ядерную и ракетную программу с помощью материалов и финансирования, которые получала благодаря незаконной деятельности, включая обход санкций СБ ООН посредством контрабанды угля, перевалки нефти с судна на судно в море", - утверждают в Сеуле.

"Наше правительство в качестве ответа на это вводит самостоятельные санкции против 11 судов, 2 физических лиц и 3 организаций из-за их участия в контрабанде и ввозе нефти в Северную Корею, перевалке грузов в море", - добавили в министерстве иностранных дел.

Республика Корея впервые с 2016 года вводит ограничения против судов. Им будет требоваться специальное разрешение властей, чтобы войти в южнокорейские порты. Гражданам запрещено проводить с юридическими и физическими лицами финансовые и валютные операции без предварительного согласия центрального банка или других финансовых регуляторов.