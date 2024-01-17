Канада сочла угрозой безопасности исследовательские институты в РФ
Канадские власти составили список из более чем сотни исследовательских институтов из Росси, Китая и Ирана, которые якобы представляют угрозу для национальной безопасности Канады, сообщает РИА Новости.
Ученые из этих стран лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме. Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым, в том числе относятся робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, а также медицина.
Власти Канады утверждают, что университеты, исследовательские институты или лаборатории, попавшие в перечень, связаны с «военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности» своих стран.