Канада сочла угрозой безопасности исследовательские институты в РФ

Канадские власти составили список из более чем сотни исследовательских институтов из Росси, Китая и Ирана , которые якобы представляют угрозу для национальной безопасности Канады , сообщает РИА Новости .

Ученые из этих стран лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме. Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым, в том числе относятся робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, а также медицина.