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AT: конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признать поражение

Конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы президент США Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Эл Биененфельд.

AT: конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признать поражение
© ТАСС

Он отметил, что администрация Байдена всячески старается максимально затянуть вооружённый конфликт, чтобы не признавать «унизительное поражение» перед президентскими выборами.

«Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться ещё вчера», — говорится в материале.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ладит с российским президентом Владимиром Путиным и сможет завершить конфликт на Украине.

В мире
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