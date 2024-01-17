Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон
Париж закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера Франции Эммануэля Макрона.
По словам президента, об этом будет объявлено в ходе визита на Украину в феврале. Также Макрон объявил о новых поставках Киеву 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, «которые ждут наши украинские друзья».
Глава государства указал, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить военное производство. Это позволит поставлять гораздо больше оборудования Украине, в особенности гаубиц Caesar.
Макрон подчеркнул, что Париж будет продолжать помогать Киеву в том, в чем она нуждается: в обучении, в поставках, а также в плане соглашения о гарантиях безопасности. Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы Франции и Европейскому союзу «нужно будет принять новые решения» для поддержки Украины.