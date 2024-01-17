В НАТО высказались об одобрении Конгрессом нового пакета помощи Украине

Он отметил, что по этому вопросу пока есть разногласия. «Но я уверен, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине», — высказался он. Столтенберг считает, что это необходимо сделать как можно скорее. Также, по его мнению, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять Киеву оружие.