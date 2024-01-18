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Туск не будет баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2025 году. Об этом сообщил радиостанции Radio Zet руководитель канцелярии главы правительства Ян Грабец.

Туск отказался баллотироваться в президенты Польши
© globallookpress.com

"Дональд Туск не будет участвовать в президентских выборах", - сказал он.

Выборы пройдут в Польше весной 2025 года. Нынешний президент Анджей Дуда не может принимать в них участия, поскольку он два раза избирался на этот пост.

В настоящее время еще ни одна партия не выдвинула кандидата на пост президента Польши.

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