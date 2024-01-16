Салливан заявил о формировании нового миропорядка

США и другие государства могут повлиять на то, каким будет формирующийся сейчас миропорядок, предположил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РБК.

По данным портала, видный норвежский политик Бёрге Бренде рассказал о том, что прежний порядок, основанный на демократических ценностях и верховенстве закона, утратил силу. Он попросил советника сообщить об особенностях нового, формирующегося в настоящее время миропорядка.

Салливан отметил, что, действительно, «формируется какой-то новый миропорядок». Он добавил, что порядок не был чем-то застывшим, незыблемым, он постоянно развивался в последние 70 лет. По его словам, мировое сообщество подошло к концу одной эры и, одновременно, к началу другой.

По мнению советника, западные страны могут повлиять на то, что будет выглядеть новая эра, могут изменить и адаптировать существующие институты. В частности, добавил он, Западу следует найти возможность защититься от агрессии геополитических противников.

Новая реальность непростая, заметил Салливан. В ней державы активно соперничают между собой. В то же время, уточнил он, они взаимосвязаны. В связи с этим следует вкладывать инвестиции не только в свою страну, но они в проекты союзников.