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Салливан заявил о формировании нового миропорядка

США и другие государства могут повлиять на то, каким будет формирующийся сейчас миропорядок, предположил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РБК.

Салливан заявил о формировании нового миропорядка
© globallookpress.com

По данным портала, видный норвежский политик Бёрге Бренде рассказал о том, что прежний порядок, основанный на демократических ценностях и верховенстве закона, утратил силу. Он попросил советника сообщить об особенностях нового, формирующегося в настоящее время миропорядка.

Салливан отметил, что, действительно, «формируется какой-то новый миропорядок». Он добавил, что порядок не был чем-то застывшим, незыблемым, он постоянно развивался в последние 70 лет. По его словам, мировое сообщество подошло к концу одной эры и, одновременно, к началу другой.

По мнению советника, западные страны могут повлиять на то, что будет выглядеть новая эра, могут изменить и адаптировать существующие институты. В частности, добавил он, Западу следует найти возможность защититься от агрессии геополитических противников.

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Новая реальность непростая, заметил Салливан. В ней державы активно соперничают между собой. В то же время, уточнил он, они взаимосвязаны. В связи с этим следует вкладывать инвестиции не только в свою страну, но они в проекты союзников.

Планета справилась с пандемией коронавируса, сможет справиться и с другими долгосрочными рисками, резюмировал чиновник.

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