Фицо лично заявит Шмыгалю об отказе отправлять Украине оружие

«Я встречусь с премьер-министром Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде, и я скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь, и не будем посылать никакое оружие, поскольку оружие не решит проблему, которая царит сейчас на Украине», — сказал Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, его цитирует РИА Новости.