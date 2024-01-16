Карту России с Крымом показали на украинском телевидении

В прямом эфире украинского парламентского телеканала «Рада» показали карту России, в составе которой указан Крым.

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В репортаже о коммуникационном коллапсе в России из-за погодных условий журналисты по ошибке вывели на экран карту с Крымом в составе РФ. Однако после того, как на это обратили внимание другие украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад, передает РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма и Донбасса в состав страны. По его словам, партнеры страны говорили, что вернуть регионы будет очень сложно в связи с тем, как могут отреагировать проживающие на этих территориях люди.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что намерен «вернуть» Крым, когда у него будут средства. При этом ряд западных политиков обеспокоены потенциальной реакцией России на попытки Киева добраться до полуострова.