Еще один кандидат в президенты США объявил о выходе из предвыборной гонки

Губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что принял решение выйти из предвыборной гонки. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
В своем заявлении он поздравил Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, «которые принимали участие в гонке и смогли заручиться поддержкой делегатов».
«Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — написал Хатчинсон.
Летом прошлого года Хатчинсон, говоря о предъявленных обвинениях Трампу, заявлял, что США не нужен президент, который не уделяет должного внимания сохранению ядерных секретов государства.
16 января агентство Bloomberg сообщало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о завершении участия в президентской гонке.