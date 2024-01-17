Еще один кандидат в президенты США объявил о выходе из предвыборной гонки

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Губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что прекращает участие в президентской гонке. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он принял такое решение на фоне победы своего конкурента Дональда Трампа по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) Республиканской партии в Айове. «Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — отметил кандидат.

Ранее еще один кандидат в президенты США, американский предприниматель Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал бывшего американского лидера Трампа.