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Словацкий депутат заявил, что «славяне могут уничтожить Западную Европу»

Словацкий депутат Европарламента Мирослав Радаковский заявил, что «славяне могут сравнять Западную Европу с землей», если конфликт на Украине не будет остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Радаковский сделал во время заседания Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге. По его словам, Евросоюзу необходимо остановить военную помощь Украине и «прекратить поддерживать убийство славян».

«Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, (а я считаю, что мы объединимся) и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, никто здесь этого не желает», — заявил он.

Радаковский также добавил, что у Евросоюза нет шансов одержать победу над Россией, а конфликт на Украине является «проблемой для США».

Ранее подобную точку зрения также высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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